Депардье собрался переехать в Алжир

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает издание Parisien.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна", — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.