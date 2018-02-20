Депардье собрался переехать в Алжир

09:4120.02.2018
(обновлено: 09:49 20.02.2018)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, сообщает издание Parisien.
"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна", — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.
Актер также добавил, что "везде живет понемногу".
Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.