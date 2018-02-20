МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белоруссия не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе из-за членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем (участие в миссии стран) НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ принимают участие в этой миссии", — сказала украинский дипломат.

Предложение Минска

Ранее в МИД Белоруссии отметили, что Минск готов к обсуждению размещения миротворческого контингента в зоне конфликта.

По словам главы белорусской дипломатии Владимира Макея, данный вопрос обговаривался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат также отметил, что Белоруссия готова участвовать в данном процессе в любом формате, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

Макей подчеркнул, что российской и украинской сторонам необходимо прийти к компромиссу для сближения позиций по введению миротворцев в Донбасс.

"Мы видим сейчас, что есть большие различия в позициях сторон. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение", — сказал глава МИД Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко, в свою очередь, рассказал о негативном влиянии конфликта на востоке Украины на Белоруссию. По его словам, Минск заинтересован в скором урегулировании конфликта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, <…> пожар притушить, чтобы это все побыстрее закончилось, прекратилось", — сказал глава государства.

По его словам, порядка 160 тысяч украинских переселенцев прибыли в Белоруссию в результате конфликта на востоке Украины.

"Я предоставил всем равные условия с белорусами: бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, коммунальные услуги — все как в Белоруссии. Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", — подчеркнул президент.

Лукашенко также посетовал, что с территории Украины "хлынул поток оружия, взрывчатки". Такое положение дел, как отметил лидер страны, потребовало решений по усилению охраны границы.

"Ведем переговоры с Порошенко, чтобы они, со своей стороны, выполнили свою часть работы, они очень отстают. Я мог бы это (усиление охраны границы. — Прим. ред.) делать 10-12 лет, а мне надо за три года это сделать", — сказал Лукашенко.

Он также рассказал о "дипломатическом и политическом воздействии" на Белоруссию из-за конфликта в Донбассе.

"Как от этого отгородиться в эпоху глобального интернета?" — спрашивает Лукашенко.

Он также отметил моральную сторону конфликта.

И потом, дерутся наши братья, брат против брата пошел. Разве это нормально? Я на это спокойно взирать не могу", — заключил президент страны.

Шведская инициатива

Ранее о возможности введения шведских войск в Донбасс заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Глава минобороны страны на вопрос о том, не боится ли Швеция, что войска окажутся вплотную к российской границе, заявил, что пока вопрос о введении миротворцев не решен: предложение Украины и России о миротворческом контингенте крайне отличаются друг от друга, поэтому министр предпочел "не строить догадки".

Шведские войска, по словам чиновника, будут лишь осуществлять поддержку миссии Организации Объединенных Наций.

Миротворцы ООН

Ранее президент России Владимир Путин заявил о поддержке идеи введения миротворческого контингента ООН на восток Украины, при условии, что миссия будет обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ.

В свою очередь, украинская сторона предлагает разместить миротворцев по всему Донбассу, включая территории, прилегающие к российской границе.

Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что миротворческая миссия должна покрыть всю территорию Донбасса, но в любом случае введение миротворцев будет зависеть от решения президента России, а также от определения формата размещения миротворческого контингента. При этом, по мнению главы украинской дипломатии, на осуществление миротворческой миссии потребуется около шести-девяти месяцев.

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые после госпереворота в стране в феврале 2014 года объявили о независимости. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более десяти тысяч человек.

Вопрос разрешения ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после достижения договоренностей о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые столкновения.