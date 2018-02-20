В Таиланде разыскивают лиц, совершивших магический ритуал у офиса премьера

БАНГКОК, 20 фев — РИА Новости. Отдел полиции, отвечающий за охрану Дома правительства Таиланда, разыскивает лиц, совершивших на прошлой неделе некий магический ритуал на территории комплекса правительственных зданий, в котором расположен рабочий кабинет премьер-министра страны, сообщает во вторник Третий национальный телеканал Таиланда.
Место проведения ритуала было обнаружено в понедельник в кустах на лужайке перед зданием Дома правительства, на которой обычно проводятся большие приемы. На проведенную церемонию указывал пучок наполовину сгоревших красных палочек благовоний, обычно используемых в религиозных и магических церемониях, и остатки еще одного очень большого пучка таких же палочек, сгоревшего полностью, сообщает телеканал.
Полицейские подозревают, что ритуал мог быть проведен противниками военного правительства с вредоносной целью, говорится в сообщении.
В то же время в ходе расследования стало известно, что в минувший четверг, в последний день старого года по китайскому лунному календарю, сдававший назад автомобиль опрокинул и разбил большую каменную вазу с живым цветком лотоса в воде, стоявшую у подъезда главного здания Дома правительства. По китайской традиции, которую глубоко чтут в Бангкоке, где этнические китайцы всегда составляли значительную часть населения, разбитый в канун Нового года предмет приносит несчастье его владельцу, тем более если этот предмет — ваза с живым лотосом, установленная по всем правилам фэншуй.
В связи с этим второй версией расследования является версия о пока неизвестных доброжелателях правительства из состава сотрудников аппарата кабинета министров, которые устроили магическую церемонию в целях компенсации "астрального ущерба" от разбитой вазы.
Офис премьер-министра также отреагировал на разбитую вазу: вечером в четверг на фасаде главного здания Дома правительства появились красные бумажные китайские фонарики, по поверью охраняющие от злых духов и привлекающие удачу.
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