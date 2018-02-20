В Японии американский истребитель загорелся в воздухе

ТОКИО, 20 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На базирующемся в Японии истребителе США F-16 в воздухе загорелся двигатель, сообщило агентство Киодо.

По данным минобороны, истребитель вылетел с базы приписки Мисава в префектуре Аомори. После того, как у самолета загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара, а затем возвратился на базу.

Данных о пострадавших нет. По свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.

Министр Ицунори Онодэра пообещал потребовать объяснений от американской стороны, выяснить причины произошедшего, а также принять меры для предотвращения подобного в дальнейшем.

Информации о сроках и способах извлечения топливных баков из озера, а также о возможной утечке горючего пока нет.