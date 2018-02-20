Госдеп в годовщину Майдана призвал Украину проводить реформы

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Госдепартамент в годовщину событий на Майдане в Киеве призывает Украину проводить реформы, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Украина предприняла в последние годы много важных шагов, но требуется еще проделать немало работы, чтобы выполнить обещания Майдана и реализовать потенциал Украины. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", — говорится в заявлении Науэрт.

По ее словам, США гордятся тем, что поддерживают "европейский выбор Украины". Науэрт также вновь обвинила Россию в "агрессии" в отношении Украины, хотя Москва категорически опровергает обвинения во вмешательстве в дела сопредельного государства.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней", новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.