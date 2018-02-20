МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Швеция может ввести войска на восток Украины для содействия ООН, сообщил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью "Шведскому радио".

Заявление о том, что Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс, Хультквист сделал в свете Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские солдаты будут оперировать рядом с российской границей, глава минобороны Швеции сказал, что пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, поэтому он "не хочет строить догадки".

Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинские власти же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.