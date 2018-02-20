Глава Колумбии назвал самую серьезную проблему страны

МЕХИКО, 20 фев – РИА Новости. Самой серьезной проблемой для Колумбии является сейчас бегство в страну венесуэльцев, ищущих убежища, заявил в понедельник президент Хуан Мануэль Сантос.

За 2017 года число граждан Венесуэлы, укрывшихся в Колумбии от проблем на родине, превысило 550 тысяч человек, сообщили ранее колумбийские миграционные власти. Население Колумбии — около 49 миллионов человек.

"Прибывающие мигранты – это, пожалуй, самая серьезная проблема, которая у нас есть в настоящий момент", — завил Сантос в эфире радио Blu и добавил, что Колумбия уже готова принимать международную гуманитарную помощь для беженцев.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов бюджета после снижения цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента страны Николаса Мадуро.

Ежедневно в Колумбию прибывают 37 тысяч граждан Венесуэлы. Многие из них надеются остаться в соседней стране, остальные пытаются достать медикаменты и продовольствие, которых не хватает в Венесуэле.