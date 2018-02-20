Климкин рассказал, что необходимо сделать для ввода миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Для введения миротворческой миссии ООН в Донбасс необходимо решение президента России Владимира Путина и определение формата размещения миротворческого контингента, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По словам украинского министра, невозможно добиться прогресса по вопросу введения миротворцев в Донбасс без двух этих основных вещей.

"Я считаю, искренне считаю, что если не ввести международный компонент на Донбасс, то выбить оккупационную администрацию будет невозможно. Для этого нужны две вещи: первая — решение президента России и второе — каким образом завести миротворцев, чтобы это сработало. Без этого никакого прогресса не будет", — сказал глава украинской дипломатии.

Климкин отметил, что миссия должна сразу покрывать всю территорию Донбасса. Он уточнил, что на поэтапное развертывание миссии необходимо шесть-девять месяцев.

Ранее Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинские власти же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.