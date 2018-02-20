Ливанская армия намерена использовать все средства для защиты суверенитета

БЕЙРУТ, 20 фев — РИА Новости. Ливанская армия будет защищать всеми возможными способами суверенитет страны и право на свои месторождения в случае агрессии Израиля, заявил командующий армии Ливана Имад Аун на открытии восьмой региональной конференции.

"Я, стоя на этой трибуне сегодня, еще раз подтверждаю, что мы категорически отвергаем попытки посягательства Израиля на суверенитет Ливана и его право развивать все свои экономические возможности. Армия задействует все свои возможности для отражения любой израильской агрессии. Каковы бы ни были цена и жертвы", — цитирует Ауна пресс-служба командования армии.

В конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что так называемый Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государство. Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет республики.