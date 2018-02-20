Ливанская армия намерена использовать все средства для защиты суверенитета

БЕЙРУТ, 20 фев — РИА Новости. Ливанская армия будет защищать всеми возможными способами суверенитет страны и право на свои месторождения в случае агрессии Израиля, заявил командующий армии Ливана Имад Аун на открытии восьмой региональной конференции.
В конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что так называемый Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государство. Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет республики.