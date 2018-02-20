Японцы смогут издалека посмотреть на Курильские острова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство Японии планирует профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова, пишет Japan Times.

Сообщается, что учителям предложат бесплатные экскурсионные поездки с ночевкой на восточное побережье Хоккайдо: полуостров Нэмуро и в города Бэцукаи, Накасибэцу, Сибэцу и Раусу, из которых при хорошей погоде можно разглядеть российские острова. Также экскурсия включает визит на находящийся на Нэмуро мыс Носаппу — самую восточную точку Японии (из заселенных островов).

Учителям представится возможность взглянуть на Курилы с нескольких смотровых башен по всему побережью. Таким образом правительство рассчитывает "просветить молодежь", рассказав о территориальной проблеме с Россией.

Издание также отмечает, что уже существует подобная программа, но в 2016 финансовом году ей воспользовались лишь девять школ, в 2018-м правительство надеется отправить в экскурсию учителей из около 20 школ. Для этого Токио включило десять миллионов йен (порядка 5,3 миллиона рублей) в проект бюджета на 2018 финансовый год.

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