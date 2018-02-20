Японцы смогут издалека посмотреть на Курильские острова

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правительство Японии планирует профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова, пишет Japan Times.
Учителям представится возможность взглянуть на Курилы с нескольких смотровых башен по всему побережью. Таким образом правительство рассчитывает "просветить молодежь", рассказав о территориальной проблеме с Россией.
Издание также отмечает, что уже существует подобная программа, но в 2016 финансовом году ей воспользовались лишь девять школ, в 2018-м правительство надеется отправить в экскурсию учителей из около 20 школ. Для этого Токио включило десять миллионов йен (порядка 5,3 миллиона рублей) в проект бюджета на 2018 финансовый год.
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