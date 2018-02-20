В Перу продолжат процесс над экс-президентом Фухимори

МЕХИКО, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд Перу принял в понедельник решение продолжить процесс над экс-президентом Альберто Фухимори, ранее помилованным решением президента Педро Кучински.
Фухимори, осужденный на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления, в минувшем декабре был помилован президентом Кучински. Он получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.
Массовое убийство в Пативилке было совершено в январе 1992 года. Тогда спецподразделение "Колина" похитило и убило шестерых человек по подозрению в связях с повстанцами.