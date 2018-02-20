В Бейруте ректоры российских и арабских вузов обсудили сотрудничество

БЕЙРУТ, 20 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамасский государственный университет подписал соглашения с МГУ и РУДН на первом форуме ректоров Федерации российских и арабских университетов в Бейруте, эти соглашения станут эффективными для России и Сирии, прокомментировал РИА Новости результаты прошедшего форума ректор Дамасского государственного университета Мохаммад Кабакиби.
"На площадке российско-арабского форума ректоров состоялось подписание соглашений между Дамасским университетом и Московским государственным университетом. Цель данного соглашения — укрепление академических отношений между Дамасским университетом и МГУ, развитие обмена опытом обучения преподавателей, а также возможность отправки студентов, к этому можно прибавить совместные научные исследования. Мы также подписали соглашение с (Российским) университетом дружбы народов (РУДН). Таким образом, отношения между университетами могут подняться до уровня политических отношений в интересах обоих государств и народов", — сказал Кабакиби.
Садовничий ранее отметил, что форум в Бейруте можно считать успешным, так как на его площадке возможно подписание десятков соглашений между российскими и арабскими вузами.
"Мы обсудили возможности сотрудничества между Россией и арабским миром во всех образовательных и научных направлениях. Десятки тысяч арабских студентов отучились за последние десятилетия в России, и мы работаем над тем, чтобы это количество (студентов) увеличить. В то же время мы работаем и надеемся увидеть русских студентов в арабских университетах", — сказал он.
"Когда год назад мы принимали решение о том, чтобы создавать ассоциацию с арабскими вузами, для нас это уже было хорошим фактом, который позволяет не только восстановить сотрудничество, но и вспомнить те задачи, которые были перед нами лет 20 назад… Так как у нас есть партнерство с Египтом, мы сегодня подписали соглашение со Среднеземноморским университетом Египта. Это важно, Россия председательствует в Черноморском экономическом клубе — это для нас целый ряд программ совместного сотрудничества", — рассказала РИА Новости о стратегической важности сотрудничества с арабскими университетами ректор Южного федерального университета Марина Боровская.
"Мероприятие прошло плодотворно и даже грандиозно… Конечно, с первого захода всех проблем не решишь. Но сам факт, что здесь подписано столько двухсторонних соглашений, говорит о том, что определенные рамки намечены, надо только превращать все в систему… Что касается нашего университета, мы серьезно работаем, у нас 1,7 тысячи иностранных студентов из 47 стран мира, из них 307 студентов из 12 арабских государств", — добавил Голяков.
На открытии форума министр образования и науки РФ во время своего выступления заявила, что Россия намерена к 2025 году увеличить количество обучающихся иностранных студентов в российских университетах с 272 тысяч до 700 тысяч студентов.
Кроме того, в рамках генеральной ассамблеи форума ректоры российских и арабских университетов выступили с докладами о состоянии и перспективах сотрудничества высших учебных заведений в сфере образования, науки и культуры.
В ходе своего визита Васильева также встретится с премьер-министром Ливана Саадом Харири и примет участие в церемонии открытия международной школы в Долине Бекаа, где ученики первых-восьмых классов будут изучать русский язык.