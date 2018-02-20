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В Бейруте ректоры российских и арабских вузов обсудили сотрудничество

01:2620.02.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВид ливанского города Бейрут. Архивное фотоВид ливанского города Бейрут. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БЕЙРУТ, 20 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамасский государственный университет подписал соглашения с МГУ и РУДН на первом форуме ректоров Федерации российских и арабских университетов в Бейруте, эти соглашения станут эффективными для России и Сирии, прокомментировал РИА Новости результаты прошедшего форума ректор Дамасского государственного университета Мохаммад Кабакиби.

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В Бейруте в понедельник состоялось открытие первого форум ректоров Федерации российских и арабских университетов, организованный Союзом ректоров России и Союзом арабских университетов при поддержке представительства Россотрудничества в Ливане. Среди приглашенных гостей — министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и посол России в Ливане Александр Засыпкин.

"На площадке российско-арабского форума ректоров состоялось подписание соглашений между Дамасским университетом и Московским государственным университетом. Цель данного соглашения — укрепление академических отношений между Дамасским университетом и МГУ, развитие обмена опытом обучения преподавателей, а также возможность отправки студентов, к этому можно прибавить совместные научные исследования. Мы также подписали соглашение с (Российским) университетом дружбы народов (РУДН). Таким образом, отношения между университетами могут подняться до уровня политических отношений в интересах обоих государств и народов", — сказал Кабакиби.

Садовничий ранее отметил, что форум в Бейруте можно считать успешным, так как на его площадке возможно подписание десятков соглашений между российскими и арабскими вузами.

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Султан Абуараби, глава Союза университетов арабских стран, по завершении форума в беседе с РИА Новости отметил, что "сегодня день был успешным".

"Мы обсудили возможности сотрудничества между Россией и арабским миром во всех образовательных и научных направлениях. Десятки тысяч арабских студентов отучились за последние десятилетия в России, и мы работаем над тем, чтобы это количество (студентов) увеличить. В то же время мы работаем и надеемся увидеть русских студентов в арабских университетах", — сказал он.

"Когда год назад мы принимали решение о том, чтобы создавать ассоциацию с арабскими вузами, для нас это уже было хорошим фактом, который позволяет не только восстановить сотрудничество, но и вспомнить те задачи, которые были перед нами лет 20 назад… Так как у нас есть партнерство с Египтом, мы сегодня подписали соглашение со Среднеземноморским университетом Египта. Это важно, Россия председательствует в Черноморском экономическом клубе — это для нас целый ряд программ совместного сотрудничества", — рассказала РИА Новости о стратегической важности сотрудничества с арабскими университетами ректор Южного федерального университета Марина Боровская.

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Ректор Пензенского государственного университета Александр Голяков добавил, что в нынешнем экономических и политических условиях обращение в сторону арабского мира очень своевременно.

"Мероприятие прошло плодотворно и даже грандиозно… Конечно, с первого захода всех проблем не решишь. Но сам факт, что здесь подписано столько двухсторонних соглашений, говорит о том, что определенные рамки намечены, надо только превращать все в систему… Что касается нашего университета, мы серьезно работаем, у нас 1,7 тысячи иностранных студентов из 47 стран мира, из них 307 студентов из 12 арабских государств", — добавил Голяков.

На открытии форума министр образования и науки РФ во время своего выступления заявила, что Россия намерена к 2025 году увеличить количество обучающихся иностранных студентов в российских университетах с 272 тысяч до 700 тысяч студентов.

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Участники форума также обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, науки и технологий, включая совместные научные исследования, академическую мобильность, распространение русского языка в странах арабского мира и изучение арабского языка в российских университетах. Панельная дискуссия форума была посвящена теме "Укрепление академического сотрудничества между высшими учебными заведениями России и стран арабского мира".

Кроме того, в рамках генеральной ассамблеи форума ректоры российских и арабских университетов выступили с докладами о состоянии и перспективах сотрудничества высших учебных заведений в сфере образования, науки и культуры.

В ходе своего визита Васильева также встретится с премьер-министром Ливана Саадом Харири и примет участие в церемонии открытия международной школы в Долине Бекаа, где ученики первых-восьмых классов будут изучать русский язык.

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