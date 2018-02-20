Мэр Мехико назвал срок восстановления города после землетрясения

МЕХИКО, 20 фев – РИА Новости. Работы по восстановлению столицы Мехико после разрушительного сентябрьского землетрясения займут до шести лет, заявил в понедельник глава правительства города Мигель Анхель Мансера.

В результате землетрясения19 сентября 2017 года в Мексике погибли сотни человек, из них 228 – в Мехико. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиардов долларов).

"Пройдут пять или шесть лет, это не восстановительные работы на месяц, два или три. Эта работа затронет и будущее правительство, потому что надо сделать много вещей", — заявил Мансера.

Всего в стране в результате удара стихии был нанесен ущерб 16,1 тысячи учебных заведений, почти 300 из которых серьезно разрушены. Пострадали 180,7 тысячи жилых домов и квартир, из них 50,6 тысячи полностью разрушены или идут под снос.