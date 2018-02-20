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Отдать честь: почему женщинам опасно служить в НАТО

08:0020.02.2018
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© AP Photo / Mindaugas KulbisУчения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Сергей Николаев. НАТО принимает эстафету у Голливуда — Cевероатлантический альянс захлестнуло волной секс-скандалов. На днях обладательница титула "Мисс Англия — 2009" Катрина Ходж рассказала о сексистских нападках и унижениях, с которыми она столкнулась во время военной службы. Откровения звезды, прозванной сослуживцами "Боевой Барби", возмутили общественность. О самых громких армейских секс-скандалах — в материале РИА Новости.

Атомный подводный бордель

"Боевой Барби" Ходж прозвали после того, как она явилась на КПП своего полка на высоких каблуках и с розовым чемоданом. Нетипичный образ новобранца дополняли пышные накладные ресницы и густой слой яркой косметики. Между тем Ходж вскоре оказалась на переднем крае — девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден. По словам Ходж, сослуживцы, считавшие эту награду незаслуженной, устроили ей настоящую травлю. Дело не ограничивалось лишь оскорблениями: однажды в солдатской столовой в нее бросили банку газировки, угодив в голову. Травля не прекратилась и после увольнения из армии — бывшие сослуживцы продолжают оскорблять девушку в соцсетях. 

История Катрины Ходж — не самое серьезное секс-происшествие в Вооруженных силах Ее Величества. В октябре 2017 года на весь мир "прославился" экипаж британской атомной подводной лодки Vigilant, устроивший на корабле плавбордель. Главным развратником признали капитана субмарины Стюарта Армстронга, который, вопреки уставу, вступил в интимные отношения с офицером по инженерно-техническому обеспечению лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Позже выяснилось, что сексом на борту подводной лодки занимались еще несколько офицеров.

Морпехи ню

Мировой лидер по сексуальным скандалам — Пентагон. В американской армии доля женщин достигает 15%, ежегодно более пяти тысяч из них заявляют о домогательствах. Самый громкий инцидент на сексуальной почве — история 2017 года с размещением в соцсетях фото обнаженных женщин-военнослужащих из Корпуса морской пехоты. Некоторые из них даже не подозревали, что их фотографируют. За озабоченных морпехов пришлось отдуваться министру обороны США Джеймсу Мэттису, который назвал произошедшее "отсутствием уважения к человеческому достоинству". Было проведено служебное расследование, однако о его результатах пока ничего не известно.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2018
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В начале февраля 2018-го на рассмотрение американского конгресса поступили материалы о массовых домогательствах и изнасилованиях в элитных военных вузах — Вест-Пойнте, академиях ВВС и ВМС. Так, в Вест-Пойнте в прошлом году зафиксировано 50 подобных инцидентов, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Проблема сексуальных правонарушений в академии даже нашла отражение в кинематографе. В 1999-м в прокат вышел фильм "Генеральская дочь", героиня которого стала жертвой группового изнасилования со стороны однокурсников.

Изнасилование на полигоне

Серьезный рост числа сексуальных домогательств зафиксирован в 2017-м и в бундесвере. За прошлый год в немецкой армии отмечено 234 правонарушения, что на 80% выше, чем в 2016-м. Так, в городке Пфуллендорф, по свидетельству одного из офицеров, новобранцев в центре подвергали весьма экстравагантным испытаниям. Инструкторы заставляли девушек и парней раздеваться догола, после чего требовали выполнять унизительные задания, снимая все на видео. А в начале ноября прошлого года на полигоне одной из частей ПВО после солдатской вечеринки капрал изнасиловал двух девушек-военнослужащих — 18 и 22 лет.

© Фото : U.S. Air Force by Tech. Sgt. Keith BrownЖенщины-пилоты ВВС США
© Фото : U.S. Air Force by Tech. Sgt. Keith Brown
Женщины-пилоты ВВС США

Впрочем, руководство бундесвера ситуацию не драматизирует. Как заявляют в немецком оборонном ведомстве, число изнасилований в армии не меняется уже несколько лет. Увеличение количества заявлений о сексуальных правонарушениях связано с тем, что женщины все меньше боятся открыто заявлять о приставаниях. По мнению экспертов, немалую роль в этом сыграла последняя волна секс-скандалов на Западе.

"Конечно, женщины, в том числе военнослужащие, уже не боятся заявлять о домогательствах, — рассказала РИА Новости феминистка и публицист Анна Федорова. — На самом деле нет никаких оснований полагать, что приставаний стало больше. Наоборот, приставаний все меньше, это уже не воспринимается как что-то нормальное".

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Между тем руководитель проекта "Насилия.net" Анна Ривина считает, что женщины-военнослужащие по-прежнему находятся в зоне наибольшего риска. "Когда девушка по собственной воле идет в армию и окружает себя мужчинами, многие полагают, что жаловаться на домогательства ей теперь не стоит. Кроме того, ей ни в коем случае нельзя проявлять какую-то слабость, потому что она сразу потеряет возможность конкуренции при построении карьеры", — считает Анна Ривина. 

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