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Брюссель с протянутой рукой. Бюджетный кризис угрожает единству Евросоюза

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (382)
08:0020.02.2018
(обновлено: 08:52 20.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Европейского союза в БрюсселеФлаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Выход Великобритании из Европейского союза серьезно отразится на его бюджете, взносы стран-участниц могут вырасти, предупредила Еврокомиссия. Это заявление восприняли неоднозначно: если на Востоке Европы с воодушевлением поддержали и призвали всех раскошелиться, то Австрия и Нидерланды платить дополнительно не намерены. Что стоит за новым разладом в Евросоюзе — в материале РИА Новости.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Откуда в бюджете "дыра"

Согласно докладу Европарламента, Brexit приведет к тому, что ежегодный бюджет ЕС "похудеет" на сумму от 10 до 12 миллиардов евро. Как сообщил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, даже с учетом сокращения финансирования целого ряда программ для покрытия дефицита надо поднимать членские взносы. Правительствам стран Евросоюза предложили отчислять в казну альянса 1,1 процента своего валового национального продукта (ВНП). Прежняя ставка — один процент от ВНП, но на деле и этого рубежа никто не достигал.

Дефицит возникнет не сразу — по договоренности с Брюсселем Лондон продолжит выплату членских взносов до 2020 года и финансирование нескольких общеевропейских программ и после этого срока. Однако очередной бюджет на 2021-2027 годы окажется дырявым. Эттингер призвал членов союза увеличить отчисления. Его поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Восток и Запад

Первыми на призыв откликнулись восточноевропейские государства — на встрече с Эттингером представители Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Болгарии и Румынии вроде бы согласились платить больше. Правда, тут же возникла неувязочка: болгарский Минфин открестился от бодрого сообщения, заявив, что "подобная позиция не обсуждалась ни в одном рабочем или официальном формате переговоров".

Зато Брюсселю подоспела подмога с берегов Балтики. В послании председателю Европейского совета Дональду Туску руководители Литвы, Латвии и Эстонии призвали членов ЕС увеличить размеры своих взносов.

На Западе энтузиазм с Востока разделили не везде. Австрийский министр по делам ЕС Гернот Блюмель дипломатично заявил, что его страна рассчитывает на сохранение Европейского союза в прежнем составе. Таким образом он дал понять, что Вена не спешит увеличивать взносы в казну Брюсселя.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Источник сообщил, что Евросоюз готов свернуть процесс Brexit

Более однозначно высказались в Гааге: "Нидерланды не увеличат вклад в бюджет ЕС, а сокращение числа членов Евросоюза должно повлечь адекватное уменьшение его бюджета".

"Доноры" и "иждивенцы"

Тем временем Гюнтер Эттингер продолжает свое европейское турне, уговаривая лидеров стран поддержать свою инициативу. В минувший понедельник он встретился в Берлине со своим главным союзником — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Германия, основной донор Брюсселя, однозначно выступала в поддержку Эттингера.

© AFP 2018 / Emmanuel DunandКомиссар ЕС по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Комиссар ЕС по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер

"Разброс мнений между Западом и Востоком Европы вполне объясним, — утверждает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. — В увеличении взносов заинтересованы страны, получающие от ЕС больше, чем сами перечисляют ему".

Например, Венгрия в 2016 году перевела в Брюссель менее одного миллиарда евро, а в страну из ЕС поступило более 4,5 миллиарда. В Литву — в пять раз больше ее взноса, в Польшу — в три раза. В то же время Австрия внесла в бюджет более 2,7 миллиарда, а вернулось ей менее двух миллиардов. Нидерланды отдали вдвое больше полученного.

"В лице Великобритании Евросоюз теряет одного из главных доноров — наряду с Германией, Францией и Италией эта страна формировала основную часть бюджета Брюсселя. Опасаясь сокращения объемов помощи, страны-реципиенты всячески выступают за сохранение общеевропейского бюджета на прежнем уровне", — поясняет Андрей Кортунов.

Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Посол ЕС отметил исторически низкий уровень отношений Евросоюза с Россией

"При этом они ничем не рискуют, поскольку объемы ВНП "младших братьев" по ЕС в разы меньше, чем у стран-доноров, — считает эксперт. — Особая позиция Болгарии объясняется тем, что она и прежде считала себя обделенной, выражая недовольство непомерно раздутыми, по мнению Софии, объемами дотаций Польше".

У богатых свои причуды

Расхождения в западном стане вызваны прежде всего политическими причинами. Скажем, Германия и Франция намерены и дальше усиливать свое влияние в Европе, соперничая друг с другом. Для них сохранение экономического могущества ЕС — инструмент реализации собственных амбиций. 

"Что же касается Австрии и Нидерландов, то они полновесно участвуют в формировании европейского бюджета, но, во-первых, получают от Брюсселя намного меньше, чем дают, — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — А во-вторых, их немалые средства идут на поддержку экономически слабых членов Евросоюза, число которых постоянно растет".

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Австрийская компания напомнила Еврокомиссии о пользе "Северного потока — 2"

Он напоминает, что к власти в Австрии и Нидерландах недавно пришли правые и правоцентристские политики, готовые решительно отстаивать национальные интересы.

Неэффективное управление

Недовольство Нидерландов политикой Брюсселя особенно ярко проявилось в апреле 2016 года, когда в королевстве был проведен референдум по поводу ассоциации между ЕС и Украиной. Большинство избирателей высказалось против ратификации договора. В конце концов страна все же утвердила соглашение, но лишь после того, как из него был изъят ряд пунктов — например, о гарантиях вступления Украины в Евросоюз.

Австрия, в свою очередь, неоднократно выступала против миграционной программы ЕС, поддерживая восточноевропейскую Вишеградскую четверку — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Австрийцев не устраивает, что финансируемый ими Брюссель проводит политику, провоцирующую наплыв иммигрантов, потерю рабочих мест и создающую угрозу стабильности в стране.

"Австрия и Нидерланды близки к позиции России в отношении ПАСЕ и Совета Европы. Москва отказывается платить им за откровенно антироссийскую политику. Вот и Вена с Амстердамом не готовы увеличивать платежи системе, не учитывающей их интересы", — утверждает Дмитрий Абзалов.

По его словам, отказ увеличивать размеры взносов в Евросоюз — вполне понятное сопротивление неэффективному управлению альянсом и нерациональному распределению его бюджета, что свидетельствует о процессе рационализации европейской экономической политики.

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