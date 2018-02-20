«Кто был вокруг меня? Студенты. Не большинство, но они были. Это в начале — ноябре-декабре. — говорит Бильченко. — А в январе появились рагули (деревенщина, так часто называют сельских жителей Западной Украины. — Прим. ред.). Какие-то люди с цепями. Характерная деталь — у меня был рюкзак с надписью I love Russia (я люблю Россию. — Прим. ред.). До января на него не реагировали, ну любит человек Россию, стоит на Майдане — что такого? А в январе я почувствовала неприязненные и удивленные взгляды. Нет, от моей помощи никто не отказывался — кто же будет ссориться с человеком, раздающим еду. Но какое-то отчуждение ощущалось».

Тогда же, в январе, Евгения с подругой отправилась в мэрию Киева, уже захваченную майдановцами, чтобы сделать фотографии светлых, одухотворенных лиц мирных демонстрантов.