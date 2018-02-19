Российский посол опроверг "вмешательство" Москвы в мексиканские выборы

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Посол РФ в Мексике Эдуард Малаян в понедельник вновь опроверг якобы имевшее место вмешательство России в предстоящие всеобщие выборы в латиноамериканской стране.

"Выбор президента Мексики — это дело мексиканских избирателей. Все заявления и предостережения, что Мексика должна проявить бдительность в отношении российского вмешательства, голословны и бездоказательны", — заявил Малаян журналистам в Мехико.

По его словам, утверждать, что так называемая "доктрина Монро", которой почти 200 лет, остается в силе, означает не только не считаться с мировой реальностью, растущей многополярностью и глобализацией, но и "стремиться продолжать рассматривать Латинскую Америке как задний двор США".

Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор уже неоднократно отшучивался относительно якобы имеющейся российской поддержки. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.