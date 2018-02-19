Российский посол опроверг "вмешательство" Москвы в мексиканские выборы

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Посол РФ в Мексике Эдуард Малаян в понедельник вновь опроверг якобы имевшее место вмешательство России в предстоящие всеобщие выборы в латиноамериканской стране.
По его словам, утверждать, что так называемая "доктрина Монро", которой почти 200 лет, остается в силе, означает не только не считаться с мировой реальностью, растущей многополярностью и глобализацией, но и "стремиться продолжать рассматривать Латинскую Америке как задний двор США".
Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.