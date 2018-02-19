Палестина выступает за мирную интифаду, заявил советник Аббаса

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Власти Палестины поддерживают мирную интифаду, а в терактах против евреев виноваты сами израильтяне, проявляющие агрессию против палестинцев, заявил советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Мы не хотим интифады, в ходе которой палестинцы и израильтяне будут убивать друг друга. Это дорого обойдется обеим сторонам. Мы поддерживаем мирную интифаду — забастовки, демонстрации, статьи, чтобы мир услышал, чего хочет палестинский народ", — сказал Шаат в интервью газете " Коммерсантъ ".

По его словам, "интифада может быть разной". "Интифада камней, как в 1987 году, вооруженная интифада, как в 2000-м, или интифада принципов, как было этим летом в Иерусалиме, когда мы протестовали против ограничений на вход на Храмовую гору. Мы отстояли наши убеждения без насилия, люди вышли и молились на улицах Иерусалима", — заметил он.

Что касается терактов против израильтян, то их причина – действия израильтян, которые "продолжают конфискацию нашей земли, не останавливают поселенцев и солдат, которые ведут себя агрессивно, в том числе по отношениям к нашим детям", утверждает советник Махмуда Аббаса.

"Невозможно контролировать всех, кто хочет умереть ради своих принципов, ради родины… Надежда способствует мирному процессу, а отчаяние приводит к насилию", — заключил Шаат.