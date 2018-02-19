Палестина хочет, чтобы Россия была ее "мостом" во взаимоотношениях с миром

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Палестина хочет, чтобы Россия была "мостом" со всем миром, в том числе с США, заявил советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Мы хотим, чтобы Россия была мостом со всем миром, не только с США. Россия всегда была партнером и другом, всегда хотела решать проблемы Ближнего Востока. Мы видим и признаем ее роль в Сирии и потери, которые она несет, чтобы спасти Сирию от гражданской войны и от раскола. Ценим ту ответственность, которую она берет на себя", — заявил Шаат в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "мы больше не живем в мире, где доминируют США".

"Россия стала великой державой в экономической, политической и военных сферах. Китай — экономический гигант. Нельзя говорить про Ближний Восток без Европы. Важную роль играют Япония, Индия, ЮАР, Бразилия. Мир изменился, и нужно менять формат переговоров", — считает он.

Шаат рассказал также, что два месяца назад встречался в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Он спросил меня: "Вы хотите исключить США из переговорного процесса?" Я ответил: "Нет, мы не хотим, чтобы США исключали вас". Они (США) исключили всех, решили, что сами должны устанавливать мир на Ближнем Востоке, но при этом все время склонялись в сторону Израиля", — сказал советник президента Палестины.