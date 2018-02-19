Аббас предложил создать комитет по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил "смешанную формулу" по решению палестино-израильской проблемы – провести большую конференцию, затем создать рабочий комитет и на основе его решений снова созвать конференцию, сообщил советник Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Мы лоббируем проведение новой конференции по ближневосточному урегулированию в Москве по примеру той, что была в Аннаполисе в 2007 году, или в 1991 году в Мадриде", — рассказал Шаат в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, Аббас в ходе переговоров с Путиным "предложил смешанную формулу".

"Сначала созвать большую конференцию, в ходе которой будет создан рабочий комитет, потом на основе его решений можно снова созвать конференцию. Мы считаем, что в формировании нового механизма урегулирования должны сыграть свою роль ООН, Совет Безопасности. Проведение конференции также должно быть поддержано ООН", — рассказал советник Аббаса.

По его словам, Россия согласна на проведение подобной конференции.

"Также она (Россия) готова обсуждать и другой формат переговоров, наподобие механизма "5+1", который использовался для переговоров с Ираном по ядерной проблеме… Для нас это может быть "+3" или "+4". Помимо постоянных членов Совбеза ООН, в новом переговорном формате может участвовать кто-то из арабских стран, Япония, Индия, ЮАР, Бразилия. Оставим решение о формуле для больших держав, пусть договариваются об этом между собой", — считает советник президента Палестины.

По его словам, выступая на ежемесячном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, Махмуд Аббас озвучит эти предложения.