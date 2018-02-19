Аббас предложил создать комитет по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил "смешанную формулу" по решению палестино-израильской проблемы – провести большую конференцию, затем создать рабочий комитет и на основе его решений снова созвать конференцию, сообщил советник Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.
"Мы лоббируем проведение новой конференции по ближневосточному урегулированию в Москве по примеру той, что была в Аннаполисе в 2007 году, или в 1991 году в Мадриде", — рассказал Шаат в интервью газете "Коммерсантъ".
По его словам, Аббас в ходе переговоров с Путиным "предложил смешанную формулу".
"Сначала созвать большую конференцию, в ходе которой будет создан рабочий комитет, потом на основе его решений можно снова созвать конференцию. Мы считаем, что в формировании нового механизма урегулирования должны сыграть свою роль ООН, Совет Безопасности. Проведение конференции также должно быть поддержано ООН", — рассказал советник Аббаса.
По его словам, Россия согласна на проведение подобной конференции.
По его словам, выступая на ежемесячном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, Махмуд Аббас озвучит эти предложения.