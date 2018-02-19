В Мозамбике под горой мусора погибли 17 человек

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Не менее 17 человек погибли при обрушении горы мусора в столице Мозамбика городе Мапуту, пишет местное издание Jornal Noticias.
Инцидент произошел рано утром в понедельник, под грудами мусора оказались несколько жилых домов.
В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники национальной службы общественной безопасности (SENSAP). Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
Сообщается, что "мусорный" оползень был вызван ливнями, обрушившимися на Мапуту в воскресенье.