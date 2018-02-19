Школьники устроили протест возле Белого дома после бойни во Флориде

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Группа старшеклассников устроила в понедельник протест возле Белого дома в Вашингтоне, требуя ограничений на ношение оружия после массового расстрела в школе во Флориде, сообщили организаторы акции в соцсетях.

Несколько десятков школьников улеглись на тротуаре возле ограждения Белого дома с флагами США и плакатами: "Я следующий?"

Кроме того, они скандировали лозунги против Национальной стрелковой ассоциации (NRA) — оружейного лобби, которое выступает против ограничений на ношение оружия. Кроме того, собравшиеся скандировали, что конгресс США потакает NRA.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в момент протеста отсутствовал — он отдыхает во Флориде в своем имении относительно неподалеку от места последней стрельбы.

Семнадцать человек погибли на прошлой неделе в школе во Флориде в результате стрельбы, которую открыл бывший ученик. Убийца задержан, ему предъявлены обвинения.