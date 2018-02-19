Эстония проведет крупнейшие за свою историю военные учения

ТАЛЛИН, 19 фев — РИА Новости. Эстония проведет в мае крупнейшие за всю историю страны военные учения Siil 2018 ("Ёж 2018"), сообщила в понедельник пресс-служба правительства.
По данным эстонских военных, в учениях, которые начнутся 2 мая и продлятся две недели, примут участие более 13 тысяч эстонских военных, членов военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны") и солдат из 13 государств. В ходе учений планируется проверить боеготовность резервистов и сухопутных войск, что позволит дать оценку реальному уровню обороноспособности Эстонии.
По мнению Ратаса, для того, чтобы такие крупные учения прошли удачно, необходимы общие усилия множества людей. "Важнее всего готовность вызванных на учения резервистов явиться на место и участвовать в обороне Эстонии. Я очень надеюсь на активное участие в учениях всех резервистов и членов Кайтселиита, кому придут повестки", – сказал премьер.
Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Индрек Сирель и начальник Главного штаба генерал-майор Мартин Херем также предоставили главе правительства обзор предстоящих международных миссий, в которых примут участие около 60 эстонских военных. Они отметили, что парламент по предложению правительства увеличил число эстонских военнослужащих в учебно-тренировочной миссии НАТО в Афганистане с шести до 46 человек.