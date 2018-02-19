Встречу Путина и Эрдогана планируют на начало апреля в Турции

АНКАРА, 19 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана планируется в Турции на начало апреля, заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг в понедельник.

"Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по урегулированию проблем в Сирии продолжаются. Четырнадцатого марта будет проведена встреча с участием наших министров иностранных дел в Москве. Шестнадцатого марта в Астане с участием Ирана пройдет трехсторонняя встреча", — сказал он журналистам в Анкаре.

По его словам, встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля в Турции, но дата пока не определена. После нее, как ожидается, пройдет саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, добавил Боздаг.