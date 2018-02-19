КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Высший совет правосудия (ВСП) Украины считает давлением на судебную власть заявление главы МВД Арсена Авакова о прекращении охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского, заявил глава ВСП Игорь Бенедисюк.

В понедельник Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Нацгвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского. Национальная гвардия без объяснения причин сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева. Районный суд обратился к ВСП с просьбой как можно быстрее принять меры.

"Требование в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть", — заявил Бенедисюк в ходе заседания ВСП. Его слова в понедельник приводит интернет-издание "Украинская правда".

Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между радикалами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского. Однако суд не стал его арестовывать.