В Одессе похитили мини-скульптуру бравого солдата Швейка

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Неизвестные в Одессе похитили мини-скульптуру чешского литературного героя — бравого солдата Швейка, сообщило в понедельник местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Сейчас готовится обращение в полицию. Надеемся, что можно будет установить личность по видеозаписям камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих зданиях", — цитирует издание сообщение мэрии.

Мини-скульптура Швейка была расположена на фасаде пивной "Гамбринус" на улице Вице-адмирала Жукова. По данным издания, это уже втрое похищение скульптуры, первый раз ее украли в апреле 2017 года, но тогда полиция задержала вора и вернула "солдата" на место.

Бравый солдат Швейк — сатирический персонаж, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком, главный герой романа "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". Мини-скульптура Швейка появилась в Одессе на День города в 2016 году.