КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила, что украинские радикалы несколько раз напали на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

В субботу наблюдатели организации видели на стенах внутри здания надписи на украинском языке (например, "Смерть России"), сделанные из баллончика незадолго до этого. Члены патруля СММ также обнаружили разбросанные стулья и мебель, разбитые информационные стенды, а также разорванный российский флаг.

На следующий день наблюдатели СММ ОБСЕ заметили группу из примерно 70 мужчин, на лицах у нескольких были маски. Они шли с площади Независимости в направлении центра.

По дороге мужчины разбили камнями окна отделения Сбербанка. Затем примерно шесть человек стали бросать яйца в сторону здания Россотрудничества.

"Они разбили три окна и повредили фасад. По наблюдениям СММ, передняя часть здания центра была ограждена полицейскими. Примерно в 16.30 наблюдатели отметили, что все активисты разошлись, а возле здания находились около 200 спецназначенцев. СММ продолжает следить за ситуацией", — сообщает миссия.

Волна нападений

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром.

На следующий день радикалы забросали здание представительства Россотрудничества камнями и яйцами, облили краской, разбили окна. Возле него дежурили правоохранители, но они не препятствовали погрому. Украинская полиция расторгла договор об охране здания "в связи с форсмажорными обстоятельствами".

В этот же день члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* атаковали здания Сбербанка.

Россия направила Киеву ноту протеста, а также потребовала найти и наказать виновных. По этому вопросу в МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского. В ведомстве подчеркнули, что нападения происходили "с подачи киевских властей".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.