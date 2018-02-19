ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня требуют от Киева обеспечить ликвидацию новых огневых позиций украинских силовиков в районе шламонакопителя возле населенного пункта на линии соприкосновения.

По словам представителя ДНР в СЦКК, Киев нарушил договоренность, оборудовав новые огневые позиции в районе шламонакопителей возле населенного пункта Новгородское на линии соприкосновения.

"С целью недопущения повторения ситуации с продвижением ВСУ в районе Донецкой фильтровальной станции, оставшейся без должного внимания со стороны миссии и стран-гарантов, что привело к значительной эскалации в районе критического объекта гражданской инфраструктуры, требуем от украинской стороны в СЦКК обеспечить ликвидацию зафиксированных новых огневых позиций, при мониторинге СММ ОБСЕ", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве ДНР обратились к миссии ОБСЕ с просьбой не допустить возникновение нового очага напряженности в Донбассе. "Просим страны-гаранты и руководство миссии ОБСЕ не оставить без внимания данный факт и оказать содействие, чтобы не допустить нового очага эскалации в районе экологически опасных производственных объектов", — сказал представитель ведомства.