Эксперт объяснил, почему Эстония не получит от ЕС деньги на забор с Россией

ТАЛЛИН, 19 фев — РИА Новости. Попытки официального Таллина переложить расходы на возведение стены на границе с Россией на ЕС пока не вызывают энтузиазм у Брюсселя, так как, в отличие от проблемы беженцев, мифическая "российская угроза" совсем не мотивирует страны Запада раскрыть свои кошельки. Об этом в беседе со Sputnik Эстония рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что государства Евросоюза должны увеличить расходы на защиту внешних границ ЕС в странах Балтийского региона. По словам
Кальюлайд, Эстония уже тратит на оборону 2,2% от ВВП и не может позволить себе увеличить расходы.
"Наша маленькая страна не может делать больше, чем она уже делает. Но в нашем регионе нужно еще многое сделать", — заявила президент на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кальюлайд считает, что механизм перераспределения расходов ЕС должен направить средства в те области, где это имеет наибольший смысл. В сфере безопасности, по ее мнению, это пограничные с Россией районы, что поможет странам Балтии удовлетворить оборонные потребности.
"Угроза со стороны России" — это звучит красиво, но, в отличие от проблемы беженцев, куда меньше мотивирует союз на оказание вот такой вот помощи", — убежден эксперт.
При этом он добавил, что Брюсселю куда более выгодна военная "помощь" Эстонии: ведь технику и вооружения эта страна сможет закупать у ЕС, а вот стену на границе с Россией, скорее всего, построит своими силами и из своих материалов, а значит, серьезно "заработать" на проекте западноевропейским странам не удастся.
В феврале стало известно, что проект резко подорожал: если раньше его стоимость оценивалась в 79 миллионов евро, то, согласно последним расчетам, теперь строительство обойдется уже в 197 миллионов. Кроме того, сдвинулись и сроки реализации — с лета 2018 года на 2020 год.
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