"Дочка" Сбербанка обратилась в полицию после нападения радикалов в Киеве

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Украинская "дочка" российского Сбербанка обратилась с заявлением в полицию после нападения радикалов на одно из отделений банка в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

В воскресенье члены националистической группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

"По факту противоправных действий банком подано заявление в правоохранительные органы. Со своей стороны банк делает все, чтобы максимально защитить интересы клиентов. В целях повышения безопасности учреждения отделение банка находится под круглосуточной охраной", — сообщили в пресс-службе.

Киевское отделение Сбербанка, которое подверглось нападению, в понедельник открылось и работает в штатном режиме, отметили в банке.

В марте 2017 года радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Кроме того, зимой представители нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, неоднократно проводили акции возле офисов "дочек" российских банков в разных украинских городах. Радикалы блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

*Запрещенная в России экстремистская организация