Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В понедельник в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция "Правда о расстреле "небесной сотни".

Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года, когда на Майдане началась стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Нынешние украинские власти обвинили в этом режим Виктора Януковича, но официальное расследование зашло в тупик.

В мероприятии приняли участие редактор отдела политики РИА Новости, автор расследования о грузинских снайперах Андрей Веселов и корреспондент телеканала "Россия 24", автор фильма "Майдан. Технология переворота" Анна Афанасьева.

Рассказ грузинских снайперов

Во время пресс-конференции Веселов рассказал о том, где удалось найти героев расследования и почему они согласились на интервью.

Их пришлось разыскивать в разных странах. "Мы начали в Македонии, потом искали в России, на Украине, в Грузии, Армении", — рассказал Веселов.

В итоге интервью с Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили удалось записать в Тбилиси, а сами они сейчас скрываются в Армении. "Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка предать делу гласность и таким образом себя обезопасить", — добавил Веселов. Некоторые из тех, кто был на Майдане в составе снайперских групп, впоследствии исчезли, и об их судьбе ничего неизвестно.

Нергадзе и Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь на поражение они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Приказали стрелять как по протестующим, так и по сотрудникам правоохранительных органов. Причем Пашинский лично предоставил снайперам оружие и, более того, сам стрелял из автомата.

Нергадзе также утверждает, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. За поездку на Майдан группе Нергадзе заплатили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали по возвращении из командировки.

В распоряжении агентства также есть протоколы официального опроса Нергадзе и Ревазишвили, проведенного украинскими адвокатами Александром Горошинским и Стефаном Решко. Там снайперы подтверждают информацию, рассказанную агентству. Они согласились дать показания суду в режиме видеоконференции. Приезжать на Украину снайперы не хотят, опасаясь за свою жизнь.

Хронология событий



Анна Афанасьева во время пресс-конференции анонсировала свой фильм, который выйдет 22 февраля. В нем содержатся выводы канадского политолога, профессора Ивана Качановского, который четыре года ведет независимое расследование событий Майдана. Ученый, изучивший по собственной методике открытые источники, пришел к выводу, что расстрел начался не в семь часов утра 20 февраля, а двумя часами ранее. Он полагает, что сначала погибли беркутовцы, а не протестующие, рассказала Афанасьева.

Участники мероприятия отметили, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили экстренно выдворили из страны как раз в тот момент, когда он должен был давать в киевском суде показания о грузинских снайперах.