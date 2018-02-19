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В мире

Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь

18:3519.02.2018
(обновлено: 20:07 19.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В понедельник в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция "Правда о расстреле "небесной сотни".

Участники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Экс-глава грузинских снайперов рассказал о расследовании событий на Майдане

Речь идет о событиях 20 февраля 2014 года, когда на Майдане началась стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Нынешние украинские власти обвинили в этом режим Виктора Януковича, но официальное расследование зашло в тупик. 

В мероприятии приняли участие редактор отдела политики РИА Новости, автор расследования о грузинских снайперах Андрей Веселов и корреспондент телеканала "Россия 24", автор фильма "Майдан. Технология переворота" Анна Афанасьева.

Рассказ грузинских снайперов

Во время пресс-конференции Веселов рассказал о том, где удалось найти героев расследования и почему они согласились на интервью.

Их пришлось разыскивать в разных странах. "Мы начали в Македонии, потом искали в России, на Украине, в Грузии, Армении", — рассказал Веселов.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Небесная сотня": развенчание мифа

В итоге интервью с Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили удалось записать в Тбилиси, а сами они сейчас скрываются в Армении. "Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка предать делу гласность и таким образом себя обезопасить", — добавил Веселов. Некоторые из тех, кто был на Майдане в составе снайперских групп, впоследствии исчезли, и об их судьбе ничего неизвестно.

Нергадзе и Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь на поражение они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Приказали стрелять как по протестующим, так и по сотрудникам правоохранительных органов. Причем Пашинский лично предоставил снайперам оружие и, более того, сам стрелял из автомата.

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© РИА Новости
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Нергадзе также утверждает, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. За поездку на Майдан группе Нергадзе заплатили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали по возвращении из командировки.

В распоряжении агентства также есть протоколы официального опроса Нергадзе и  Ревазишвили, проведенного украинскими адвокатами Александром Горошинским и Стефаном Решко. Там снайперы подтверждают информацию, рассказанную агентству. Они согласились дать показания суду в режиме видеоконференции. Приезжать на Украину снайперы не хотят, опасаясь за свою жизнь.

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© REUTERS / Gleb Garanich
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Хронология событий

Анна Афанасьева во время пресс-конференции анонсировала свой фильм, который выйдет 22 февраля. В нем содержатся выводы канадского политолога, профессора Ивана Качановского, который четыре года ведет независимое расследование событий Майдана. Ученый, изучивший по собственной методике открытые источники, пришел к выводу, что расстрел начался не в семь часов утра 20 февраля, а двумя часами ранее. Он полагает, что сначала погибли беркутовцы, а не протестующие, рассказала Афанасьева.

Участники мероприятия отметили, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили экстренно выдворили из страны как раз в тот момент, когда он должен был давать в киевском суде показания о грузинских снайперах.

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© РИА Новости . Ruptly
"Цель – как протестующие, так и силовики". Грузинские снайперы о Майдане
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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alex.tarko
На Украине такие новости не публикуют. Никто не узнает, кроме тех, кто дружит с интернетом.
19:20
19.02.2018
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Вадим из Ростова
Но ведь что самое страшное, эта правда украинцам не нужна. Вернее не нужна их власти, а значит всё будет спущено на тормозах, а факты будут извращены или скрыты.
19:16
19.02.2018
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Вит. Б.
Раскручивайте дальше. Цеэуропа и просто Европа должны знать своих "хероев" и их руководителей.
Если это правда и это будет признано хотя бы частью стран ЕС или остального мира (понятно, что штаты этого не признают никогда), пожимать руки дальше Пецюньке и его есаулам вряд ли кто решится в будущем без резиновой перчатки.
19:05
19.02.2018
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maiklm.1975
А чего вы так испугались, суда земного или небесного?
Вы же снайперы, вы еще на подходе можете ликвидировать ликвидаторов. Или только стрелять умете исподтишка и за доллары?
Сковорода в аду уже раскалилась и ждет вас.
19:02
19.02.2018
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ml123m
Вову попросите, он всех спасет, накормит, обогреет, работу даст!
Кроме своих жителей...
19:00
19.02.2018
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curut
И что? Мы это и так знали сразу после майдана, пусть без личностей снайперов.
18:55
19.02.2018
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Евгений Васильевич
Опасаются за свою жизнь? Пусть не опасаются, им не долго осталось!
18:46
19.02.2018
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