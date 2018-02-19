Радикалы в здании Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Радикалы в здании Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия требует установить и привлечь к ответственности всех виновных в нескольких нападениях на здание Россотрудничества и офисы российских банков в Киеве, говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях", — сообщили в МИД РФ в связи с вызовом в МИД РФ временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского.

В воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов*" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

С 18 по 21 февраля на Украине проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине событий на Майдане в 2014 году.

*Запрещенная в России экстремистская организация