Убивший сослуживца украинский военный был пьян, заявили в прокуратуре

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Военная прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения военнослужащему, который, вероятно, застрелил своего сослуживца в Донбассе, когда был пьян, сообщил в понедельник военный прокурор по вопросам военной операции Олег Цицак.

Ранее в понедельник пресс-центр штаба военной операции в Facebook сообщил, что военный из-за неосторожного обращения с оружием убил сослуживца в одной из воинских частей в районе проведения военной операции в Донбассе.

"Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения брать у него мы не имели возможности и не имели права. Он причастность к данному преступлению отрицает, хотя у нас достаточно объективных данных для того, чтобы объявить сегодня подозрение данному военнослужащему", — сказал Цицак в эфире телеканала "112 Украины".

Также Цицак отметил, что после объявления подозрения военному будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту преступления проводится расследование по статье "умышленное убийство" УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.