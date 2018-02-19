Стало известно, сколько граждан Грузии совершили безвизовые поездки в ЕС

ТБИЛИСИ, 19 фев – РИА Новости. Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 220 тысяч граждан Грузии. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил министр иностранных дел республики Михаил Джанелидзе в информационном центре НАТО и Евросоюза.
"С апреля прошлого года безвизовым режимом с ЕС воспользовалось 220 тысяч граждан. Это были и краткосрочные туристические визиты, и визиты для налаживания бизнес-связей, углубления деловых и культурных отношений", — сказал Джанелидзе.
Министр затронул актуальную на сегодняшний день ситуацию с большим количеством соискателей убежища из Грузии в странах Европейского союза: в 2017 году их число увеличилось на 35%, что обеспокоило некоторые страны ЕС.
Джанелидзе особенно подчеркнул, что правительство Грузии намерено совместно с европейскими партнерами активно бороться с криминалом.
"Мы вместе будем бороться с криминалом не только в Грузии, но и в странах-партнерах, где путем сотрудничества и обмена информацией мы сможем ответить на те беспокойства, которые имеются у наших партнеров", — подчеркнул глава МИД.
Послы европейских стран отметили, что правительство Грузии должно вынести строгое предупреждение гражданам страны касательно нарушений условий безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.
В 2017 году Швеция отказала в предоставлении убежища 963 гражданам Грузии. То есть отказ последовал по всем рассмотренным делам.
Всего в минувшем году убежища у Швеции попросили 1105 граждан Грузии. По этому показателю Грузию опережают Сирия, Ирак, Эритрея и Афганистан.
Кроме этого, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер не исключил возможности задействования режима приостановления безвизового режима между Грузией и ЕС в случае роста количества соискателей убежища.
Ранее сообщалось, что правительство федеральной земли Северного Рейн-Вестфалия в Германии планирует пролоббировать приостановление безвиза между Грузией и ЕС.
Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок в целях работы или обучения гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.
Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице либо адрес друзей или родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и обратный билет.
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