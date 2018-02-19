Стало известно, сколько граждан Грузии совершили безвизовые поездки в ЕС

ТБИЛИСИ, 19 фев – РИА Новости. Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 220 тысяч граждан Грузии. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявил министр иностранных дел республики Михаил Джанелидзе в информационном центре НАТО и Евросоюза.

Глава внешнеполитического ведомства выступил на презентации отчета о проделанной работе центра за прошедший год, где присутствовали европейские дипломаты.

"С апреля прошлого года безвизовым режимом с ЕС воспользовалось 220 тысяч граждан. Это были и краткосрочные туристические визиты, и визиты для налаживания бизнес-связей, углубления деловых и культурных отношений", — сказал Джанелидзе.

Министр затронул актуальную на сегодняшний день ситуацию с большим количеством соискателей убежища из Грузии в странах Европейского союза: в 2017 году их число увеличилось на 35%, что обеспокоило некоторые страны ЕС.

Джанелидзе особенно подчеркнул, что правительство Грузии намерено совместно с европейскими партнерами активно бороться с криминалом.

"Мы вместе будем бороться с криминалом не только в Грузии, но и в странах-партнерах, где путем сотрудничества и обмена информацией мы сможем ответить на те беспокойства, которые имеются у наших партнеров", — подчеркнул глава МИД.

Послы европейских стран отметили, что правительство Грузии должно вынести строгое предупреждение гражданам страны касательно нарушений условий безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

"То, что вы называете безвизовым режимом, достаточно чувствительная тема, проблемы возникают у тех людей, которые остаются в странах Шенгенской зоны намного дольше, нежели это подразумевает безвизовый режим. А также проблемы возникают и в общем у Грузии. Так что, мы предупреждаем население Грузии и правительство, которое должно строго предупредить население, чтобы не было допущено ошибок в данном направлении", — заявил посол Исландии в Грузии Иоханес Доурм в эфире одного из грузинских телеканалов.

В 2017 году Швеция отказала в предоставлении убежища 963 гражданам Грузии. То есть отказ последовал по всем рассмотренным делам.

Всего в минувшем году убежища у Швеции попросили 1105 граждан Грузии. По этому показателю Грузию опережают Сирия, Ирак, Эритрея и Афганистан.

Кроме этого, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер не исключил возможности задействования режима приостановления безвизового режима между Грузией и ЕС в случае роста количества соискателей убежища.

Ранее сообщалось, что правительство федеральной земли Северного Рейн-Вестфалия в Германии планирует пролоббировать приостановление безвиза между Грузией и ЕС.

Между тем, в начале февраля премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел экстренное совещание, на котором обсудили ужесточение законодательства в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза.

Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Для более длительных поездок в целях работы или обучения гражданам Грузии по-прежнему нужно получать визы.

Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице либо адрес друзей или родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и обратный билет.

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