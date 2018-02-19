Трамп поддержал усиление проверок при продаже оружия в США

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддерживает инициативу по усилению проверок покупателей при продаже огнестрельного оружия после очередной стрельбы в школе во Флориде, сообщил в заявлении представитель Белого дома Радж Шах.

По его словам, президент обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином законопроект, который тот намерен предложить на эту тему.

"Обсуждения продолжаются, изучаются исправления (в предложенном законопроекте — ред.), но президент поддерживает усилия по улучшению системы федеральных проверок биографии (покупателей оружия — ред.)", — заявил Шах.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к Конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживают усиление проверок. Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.

На прошлой неделе дискуссии об ограничениях возобновились с новой силой на фоне стрельбы в школе во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.