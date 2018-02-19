Жители Перми отправили подарки венгру, ставшему интернет-мемом

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пермяки отправили коробку с подарками венгру Андрашу Арато, который стал известен во всем мире благодаря интернет-мему "Гарольд, скрывающий боль". Об этом сообщает группа "Пермь Активная" в социальной сети "ВКонтакте".

Пост проиллюстрирован тремя фотографиями, на которых Арато позирует с подарками и котом. Судя по всему, ему отправили мед, шоколад и шарф.

Администраторы паблика уточнили, что сами связались с венгром. " У него даже страничка официальная есть ВК, так что это не трудно, да и язык он наш знает", — пояснили они.

Арато прославился несколько лет назад благодаря фото, на которых он вымученно улыбался. Пользователи интернета предположили, что таким образом он пытается скрыть боль.