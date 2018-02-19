В ОБСЕ рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует передвижение сил конфликтующих сторон в Донбассе и создание новых боевых позиций, сказал журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Стороны продолжают рыть траншеи… Факт, что стороны продолжают двигаться друг к другу все ближе и ближе… и факт в том что обе стороны продолжают докладывать мины… Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу", — сказал Хуг.

При этом он отметил, что "стороны не смогли полностью выполнить свои обещания, на ежедневной основе наблюдаются нарушения режима прекращения огня, двухзначные, трехзначные и четырехзначные", — сказал Хуг.