БЕРН, 19 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ отреагировать на нападение украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве.
Володин напомнил, что "в прошлом году после нападения в Киеве на российские банки Государственная дума выступила с заявлением и призывом к своим коллегам, в том числе европейским парламентариям, отреагировать на эту варварскую акцию".
"Ответа от ПА ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", — указал глава нижней палаты парламента.
Володин также считает важным "дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков".
"Это вызывает обоснованную критику, в том числе со стороны западных стран", — отметил спикер Госдумы.
В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.