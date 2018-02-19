В Совфеде назвали заявления Столтенберга о российской агрессии домыслами

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал обвинения в адрес России в развязывании новой ядерной гонки в Европе домыслами и подозрениями, далекими от реальных фактов.

Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе, нарушая договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет издание Bild.

"Официальные представители проамериканского альянса НАТО в своём репертуаре. Оперируют домыслами, подозрениями, а не фактами. И, как обычно, не представляют доказательства для обвинения. Прежде чем голословно обвинять, следует хотя бы привести какие-то аргументы", — заявил Бондарев РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не нарушает договор о РСМД.

"Россия привержена всем международным обязательствам, которые заключила. В частности, РСМД. Напомню, что данный документ налагает запрет на ракеты дальности 500-5500 км наземного базирования", — заявил сенатор.