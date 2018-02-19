Стало известно, где скрываются грузинские снайперы с Майдана

Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018

Пресс-конференция Правда о расстреле Небесной сотни в МИА Россия сегодня. 19 февраля 2018

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Грузинские снайперы, принимавшие участие в стрельбе на Майдане, скрываются в Армении, рассказал журналист РИА Новости Андрей Веселов, автор расследования об этих событиях.

На пресс-конференции "Правда о расстреле "Небесной сотни", которая прошла в МИА "Россия сегодня", Веселов рассказал, как искал героев расследования и почему они решили пообщаться с журналистами о событиях в Киеве. Тогда, 20 февраля 2014 года, на Майдане началась стрельба, погибли 53 человека. Нынешние украинские власти обвинили в этом режим Виктора Януковича, но официальное расследование зашло в тупик.

Героев материала искали долго: сначала в Македонии, потом в России, на Украине и в Грузии. В итоге интервью с грузинскими снайперами удалось записать в Тбилиси, а сами они сейчас скрываются в Армении.

"Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка предать дело гласности и таким образом себя обезопасить", — добавил журналист.

Роль грузинских снайперов

Андрей Веселов заинтересовался историей грузинских снайперов Кобы Нергадзе, Александра Ревазишвили и Залоги Кварацхелия после документального фильма, выпущенного в Италии.

Журналист нашел их и пообщался о событиях Майдана.

Как рассказали РИА Новости Нергадзе и Ревазишвили, в убийстве людей на Майдане лично участвовали Сергей Пашинский и Владимир Парасюк — оба действующие депутаты Рады. Пашинский снабдил снайперов оружием и приказал стрелять по протестующим и силовикам.

При этом Нергадзе утверждает, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. За поездку на Майдан группе Нергадзе выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали по возвращении из командировки.

В распоряжение РИА Новости попали официальные протоколы опроса Нергадзе и Ревазашвили, проведенные адвокатами экс-сотрудников "Беркута". Там снайперы подтверждают информацию, рассказанную агентству. Снайперы согласились дать показания суду в режиме видеоконференции. Приезжать на Украину они не хотят, опасаясь за свою жизнь.

Также суд заслушает показания президента Петра Порошенко, который пообещал выступить на процессе. На допрос должен был прийти и Саакашвили, однако за день до заседания его неожиданно выдворили из страны. Адвокаты бывших беркутовцев уверены, что поспешная депортация политика прямо связана с вызовом в суд. Там Саакашвили должен был прояснить показания грузинских снайперов.