Стало известно, где скрываются грузинские снайперы с Майдана

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Грузинские снайперы, принимавшие участие в стрельбе на Майдане, скрываются в Армении, рассказал журналист РИА Новости Андрей Веселов, автор расследования об этих событиях.
Героев материала искали долго: сначала в Македонии, потом в России, на Украине и в Грузии. В итоге интервью с грузинскими снайперами удалось записать в Тбилиси, а сами они сейчас скрываются в Армении.
"Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка предать дело гласности и таким образом себя обезопасить", — добавил журналист.
Роль грузинских снайперов
Журналист нашел их и пообщался о событиях Майдана.
Как рассказали РИА Новости Нергадзе и Ревазишвили, в убийстве людей на Майдане лично участвовали Сергей Пашинский и Владимир Парасюк — оба действующие депутаты Рады. Пашинский снабдил снайперов оружием и приказал стрелять по протестующим и силовикам.
При этом Нергадзе утверждает, что на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. За поездку на Майдан группе Нергадзе выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали по возвращении из командировки.
Также суд заслушает показания президента Петра Порошенко, который пообещал выступить на процессе. На допрос должен был прийти и Саакашвили, однако за день до заседания его неожиданно выдворили из страны. Адвокаты бывших беркутовцев уверены, что поспешная депортация политика прямо связана с вызовом в суд. Там Саакашвили должен был прояснить показания грузинских снайперов.