Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф отметили близость позиций стран по проблемам ближневосточного региона.

Об этом министры заявили на встрече, которая в понедельник проходит в российском МИД в Москве.

"Безусловно, сегодняшняя встреча дает возможность продолжить обмен мнениями региональной повестки дня, включая ситуацию с дополнением Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, совместные усилия по содействию урегулированию конфликта в Сирии и, конечно, по вопросам каспийского сотрудничества. В более широком плане готов продолжить дискуссию по всем вопросам региональной повестки дня, включая те, которые мы с вами затрагивали, участвуя в открытии очередной сессии дискуссионного клуба Валдай, которая была посвящена ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и Севере Африки", — заявил Лавров.

По его словам, в сегодняшней ситуации, "которая весьма и весьма накалена", необходимо сохранять каналы обмена мнениями о процессах, "которые в этом регионе происходят и которые вызывают тревогу и требуют объединения усилий для выработки общеприемлемых решений".

В свою очередь Зариф отметил, что уже в 22-й раз посещает Москву. "Это показывает глубину стратегических отношений между Ираном и Россией, которые до сих пор играют ключевую роль для налаживания безопасности и стабильности в нашем регионе. В рамках двусторонних отношений мы имеем хороший прогресс, в ближайшем будущем проведем заседание межправкомиссии, я думаю, что проведение межправкомиссии (по торгово-экономическому сотрудничеству) подготовит еще больше почву для того, чтобы развивать отношения в области экономики, принимать новые меры в этой сфере", — заявил он.

Зариф добавил, что достигнутые странами договоренности по облегчению визового режима, укрепления межбанковских связей "в ближайшем будущем перейдут в практическую плоскость". "Сегодняшнее заседание клуба Валдай показало, что позиции Ирана и России по многим региональным позициям очень близки. Мы очень рады, что вы предложили диалог между странами Персидского залива, мы поддержали это предложение. Мы очень рады и надеемся, что Россия сыграет очень эффективную роль в проведении этого диалога", — заявил он.

Министр отметил, что "события, которые происходят на территории САР, в частности, нелегитимное присутствие США, вызывают очень серьезную обеспокоенность". "Мы надеемся, что мы с вами продолжим диалог на этот счет с тем, чтобы те важные договоренности, к которым мы пришли с Турцией в нахождении политического урегулирования, в дальнейшем были укреплены, и мы с большей силой будем продолжать это важное достижение", — сказал Зариф, выразив также надежду, что планы РФ по урегулированию в Йемене помогут положить конец гуманитарной катастрофе и поспособствуют политическому решению кризиса.