В Сети высмеяли украинского радикала, застрявшего в двери Сбербанка

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинский радикал, застрявший в двери "дочки" Сбербанка, рассмешил пользователей соцсетей. Снимок пытающегося выбраться из "ловушки" погромщика опубликован на странице блогера Дениса Гороховского.

Многих пользователей удивила "логичность" действий хулиганов.

— Мыкола, слыхав Порошенко на Мальдивах на 500тыс евро отдохнул?

— Та ты шо?!

— Ага. А слыхав, шо ЕС не хотят кредит давать тому шо у нас коррупция?

— Та ты шо?!

— Ага. А знаешь шо вместо лесов в Закарпатье одна пустошь осталась?

— Та ты шо? А шо ж робити, кум?

— Пошли Сбербанк громить — Слеза Либерала (@Bobel_the_coon) 19 февраля 2018 г.

Другие отметили, что подобное поведение мало соответствует европейским традициям.

Так Украина-це Европа!Как это по Европейски!Разромить "Россотрудничество" а потом"сбербанк!"Привет Меркель и Макрону!Какие"европейцы"ждут вливания в европейскую семью! — Сергей Зудов (@oktybrenok410) 18 февраля 2018 г.

Нашлись и те, кто попытался предугадать реакцию украинских СМИ на курьезную ситуацию.

скоро в новостях ТСН: вражеский Сбербанк чуть не оторвал украинскому активисту ногу!! — ☭Павел☭Правдоруб☭ (@pavprav) 19 февраля 2018 г.

Некоторые пользователи обратили внимание на тщетность попыток выбраться из "цепких лап" российского банка.

Новости эквилибристики: "В Киеве радикал застрял ногой в двери во время нападения на Сбербанк". Дурачина ты, простофиля, радикал несчастный. Да из российского банка живым только настоящий русский выйти может! И то с трудом… pic.twitter.com/D6fadzg5RK — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 18 февраля 2018 г.

​​В воскресенье, 18 февраля, члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Днем ранее около 30 радикалов из "Правого сектора"* и группировки С14 ворвались в здание центра науки и культуры и устроили там погром.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.