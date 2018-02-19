В ДНР за неделю из-за обстрелов произошло два пожара

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Два пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за обстрелов, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидировано 33 пожара. Из них два пожара, возникших в результате попадания взрывоопасных предметов со стороны вооруженных сил Украины", — сказала она.

По ее словам, в одном случае произошло возгорание частного дома в поселке Спартак в пригороде Донецка. Во втором — горела квартира в многоквартирном доме. Никто не пострадал.