В Еврокомиссии прокомментировали задержание главы ЦБ Латвии

БРЮССЕЛЬ, 19 фев — РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии назвали "внутренним делом" задержание по подозрению в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии задержало Римшевича 17 февраля. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.

"Что касается управляющего – это дело национальных правоохранительных органов", — сказал в понедельник журналистам в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Как сообщал портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

Ранее KNAB начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией о вымогательстве взятки у крупнейшего акционера частного латвийского банка Norvik Banka Григория Гусельникова. Также KNAB проверяет содержащуюся в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в Минфин США) информацию о незаконных сделках латвийского банка ABLV.