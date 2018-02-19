МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Отношение РФ и США к ядерному оружию стало гораздо более симметричным с приходом новой американской администрации, считает руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Алексей Арбатов.

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

Кроме этого, министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который был внесен в конгресс администрацией США.

"Отношение РФ и США к ядерному оружию стало гораздо более симметричным. При администрации Обамы была очень большая асимметрия в отношении России к ядерному оружию и ядерному сдерживанию. Вот с приходом новой администрации позиции сблизились, хотя мы на разных сторонах ядерного сдерживания находимся. То есть мы сдерживаем США, прежде всего, а они сдерживают Россию. Но подходы стали похожими", — сказал Арбатов на "круглом столе" в МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, при предыдущем президенте Бараке Обаме США заявляли, что стремятся уменьшить роль ядерного оружия, ставят целью безъядерный мир, предлагали России глубокие сокращения. "Россия отказывалась, утверждая, что США стремятся девальвировать российское ядерное сдерживание, основу российской безопасности и мирового статуса", — добавил он. При этом США делали упор на ПРО и высокоточную неядерную систему большой дальности, подчеркнул политолог.

"Теперь США делают главный упор на ядерное оружие — этому посвящена вся эта доктрина — и меньше удельный вес будет и противоракетной обороны, и меньше удельный системный вес неядерного оснащения", — сказал Арбатов.

"Если сравнить наши военные доктрины в их ядерной составляющей, то из всех целей, для которых предназначено ядерное сдерживание, между России и США осталось только одно существенное различие: США предполагают использовать ядерное оружие в случае нападение на их союзников силами общего назначения, то есть с обычными вооружениями. А Россия не предполагает использовать ядерного оружия в случае нападения на наших союзников силами общего назначения", — добавил он.