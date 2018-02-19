МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Отношение РФ и США к ядерному оружию стало гораздо более симметричным с приходом новой американской администрации, считает руководитель Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Алексей Арбатов.
Кроме этого, министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который был внесен в конгресс администрацией США.
По словам эксперта, при предыдущем президенте Бараке Обаме США заявляли, что стремятся уменьшить роль ядерного оружия, ставят целью безъядерный мир, предлагали России глубокие сокращения. "Россия отказывалась, утверждая, что США стремятся девальвировать российское ядерное сдерживание, основу российской безопасности и мирового статуса", — добавил он. При этом США делали упор на ПРО и высокоточную неядерную систему большой дальности, подчеркнул политолог.
"Если сравнить наши военные доктрины в их ядерной составляющей, то из всех целей, для которых предназначено ядерное сдерживание, между России и США осталось только одно существенное различие: США предполагают использовать ядерное оружие в случае нападение на их союзников силами общего назначения, то есть с обычными вооружениями. А Россия не предполагает использовать ядерного оружия в случае нападения на наших союзников силами общего назначения", — добавил он.