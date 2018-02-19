Евросоюз призвал Израиль и Палестину к сдержанности

БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности на фоне недавней военной эскалации вокруг сектора Газа, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.
"Эскалация военных инцидентов внутри и вокруг сектора Газа в ответ на взрыв, при котором в субботу пострадали четыре израильских солдата, вызывает беспокойство. Пуски ракет боевиками из Газы по Израилю неприемлемы и должны прекратиться", — заявил представитель главы дипломатии ЕС, отметив, что Евросоюз "признает законные интересы Израиля в области безопасности".
По его словам, "крайне важно, чтобы ситуация не ухудшилась, все стороны должны действовать сдержанно".
"Последние события подчеркивают необходимость политического решения ситуации вокруг Газы в рамках перспективы существования двух государств. Все террористические группы в Газе должны сложить оружие. Все палестинские группы должны активизировать усилия по осуществлению палестинской администрацией контроля над Газой", — сказал представитель Евросоюза.
Евросоюз считает правящее в секторе Газа движение ХАМАС террористической организацией.