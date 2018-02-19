Главу ЦБ Латвии подозревают в получении взятки в особо крупном размере

РИГА, 19 фев – РИА Новости. Президент Банка Латвии (Центробанка) Илмар Римшевич подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Бюро по борьбе с коррупцией Екаб Страуме.

По его словам, в деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро.

"Уголовный процесс начат по 4-й части 330-й статьи Уголовного закона, вымогательство и получение взятки в крупном размере", — сказал Страуме.

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В субботу глава Центробанка провел более восьми часов в офисе бюро, после чего, покидая здание, сел в машину ведомства. Также правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.

Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, требовали взятки, в частности у кредитных учреждений.