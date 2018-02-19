БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Черногории Милан Кнежевич отказался добровольно отправиться отбывать наказание, так как садиться в тюрьму ему, по его словам, запретила мать.

"Когда она видела, что речь идет о вызове в тюрьму, твердо сказала: "Дай Бог, чтобы этот вызов им стал последним, который они тебе пришлют из суда. И пусть знают, что ты туда добровольно не пойдешь, пока тебя не заберут". А я свою маму всегда слушался", — цитирует тридцативосьмилетнего политика издание Vijesti.

Кнежевича приговорили к семи месяцам тюрьмы за нападение на полицейского при исполнении перед зданием скупщины (парламента) республики во время уличных протестов оппозиции в октябре 2015 года. В конце января суд сократил предстоящий тюремный срок до четырех месяцев.

При этом оппозиционер неоднократно отмечал, что после инцидента медицинская помощь потребовалась ему, а не правоохранителю. До 14 февраля Кнежевич находился в больнице.

Серия протестных акций, инициированных коалицией оппозиционных партий "Демократический фронт", прошла в Черногории осенью 2015 года. В числе требований протестующих были отставка правительства во главе с лидером правящей Демократической партии социалистов и тогдашним премьером Джукановичем и отказ от курса на интеграцию страны в НАТО.

Крупнейшая массовая демонстрация состоялась 24 октября и завершилась силовым разгоном протестующих, против которых полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

Кнежевич также проходит по делу о попытке организации госпереворота на парламентских выборах в Черногории в октябре 2016 года, процесс продолжается в Высшем суде в Подгорице.