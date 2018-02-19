Немецкий политик призвал к расширению диалога по миротворцам в Донбассе

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Решение по вводу миротворцев ООН в Донбасс должно приниматься при участии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил журналистам в понедельник Андреас Маурер — председатель фракции партии Левые в регионе Оснабрюк, руководитель проекта "Народная дипломатия Германии".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

"В Европе наши страны должны понять, что решение вопроса Донбасса может быть только за круглым столом и в прямом диалоге с представителями ДНР. Когда подписываются договоры, за столом должны сидеть две стороны. Но если Украина подпишет договор по миротворцам, то Россия не может подписать этот договор, подписать должна ДНР", — сказал Маурер в ходе визита в ДНР.

По его словам, первостепенным в Донбассе является вопрос прекращения огня, а не ввод миротворцев, поскольку "пока ведется обстрел, миротворцы никуда не придут".

Делегация политических деятелей и членов гуманитарных организаций из Германии и Норвегии приехала в Донецк в понедельник, где встретилась с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Приезд делегации готовился с нашей стороны больше года. Это было правильное решение посетить республику и увидеть своими глазами… мы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, обсудили вопросы бизнеса", — отметил Маурер.