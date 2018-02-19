ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Житель окрестностей польского Ольштына готовил покушение на руководство страны и для этого накопил около 300 килограммов взрывчатых веществ, сообщает радиостанция RMF FM.
Прокуроры пока не разглашают, на кого конкретно мужчина готовил покушение, а придерживаются общей формулировки о том, что "речь идет о президенте, правительстве и парламенте". По их данным, подготовка к теракту продолжалась в 2014-2017 годах.
С этой целью, как сказано в обвинительном акте, мужчина "накопил почти 300 килограммов взрывчатых веществ, а также веществ для ее производства".
Во время нескольких обысков у него было обнаружено почти полкилометра запалов, взрыватели. Он также владел легально купленными 25 единицами огнестрельного оружия, в том числе автоматического, и 25 тысячами патронов.
Кроме того, в квартире мужчины сотрудниками Агентства внутренней безопасности найдены листовки, призывающие "прекратить подчинение" органам власти.